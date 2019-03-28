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Bayburt'ta 61 düzensiz göçmen yakalandı

Bayburt merkez Maden köyü yakınlarında jandarma ekiplerince durdurulan 3 minibüs içinde yabancı uyruklu 61 düzensiz göçmen yakalandı.


Ağrı'dan yola çıkan 4'ü Pakistan, 23'ü Özbekistan, 34'ü ise Afganistan uyruklu 61 düzensiz göçmen, Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bayburt-Erzurum karayolunda Maden köyü mevkisinde yakalandıktan sonra Bayburt İl Göç İdaresi Müdürlüğüne getirildi.


Yasa dışı göçmen kaçakçılığına organizatörlük yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alınırken, göçmenlerle ilgili işlemler sürüyor.

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