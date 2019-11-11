Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında saatler 11.11'i gösterdiğinde Bayburt'ta 73 bin fidan toprakla buluştu. Proje kapsamında 4 bin 500 fidan ise Bâbertî Külliyesi'ne dikildi.

Cumhurbaşkanlığı himayeleriyle Türkiye genelinde 11.11.2019 saat 11:11'de 11 milyon fidan' mottosuyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünce desteklenen etkinlik için Bayburt'ta 73 bin fidan toprakla buluşturuldu. Proje kapsamında Bâbertî Külliyesi'nde buluşan Bayburt Üniversitesi öğrencileri, öğrenci kulüpleri, akademik ve idari personelleri, geleceğe nefes vermek için tek yürek olarak 4 bin 500 fidan diktiler. 81 ilden 11 milyon çevre gönüllüsünü eşzamanlı koordine eden proje kapsamında Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı dikim eylemi hayata geçti. Bayburt İçin belirlenen 70 bin fidanlık kontenjanı kısa sürede dolduran vatandaşlar şehir genelindeki dikim alanlarında buluşurken, Bâbertî Külliyesi'ndeki gönüllü dikim hareketi ise her yaştan bireylerin katılımıyla renkli anlara sahne oldu.

“Milletçe aydınlık geleceğe katkı sunuyoruz”

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, “Bayburt Üniversitesi'nin sürdürülebilir çevre konusundaki bilinçleriyle örnek gösterilebilecek pırıl pırıl nesiller yetiştirdiğini görmek memnuniyet vericidir. Dikim alanında ortak bir amaç etrafında buluşan öğrenciler, akademisyenler ve idari personel aslında milletçe tasavvur edilen aydınlık geleceğe katkı sunuyor. Etkinliğin Bâbertî Külliyesi gibi geleceğe yatırım amacıyla tasarlanan bir yaşam alanında gerçekleşmesinin de anlamlı bir ilişkiye işaret ediyor. Etkinliği himaye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, gönüllülük esasıyla dikim alanını dolduran ve gelecek için emeklerini toprağa aktaran tüm katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinliğe Rektör Coşkun'un yanı sıra Rektör Yardımcıları, dekanlar, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri, akademisyenler, idari personeller, Genç Tema Öğrenci Topluluğu ve tüm akademik birimlerden öğrenciler katıldı.