Bayburt'ta “Ailemde Huzur Var” temalı konferans

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Abdussamet Varlı tarafından verilen konferansta, ‘Eşlerin Birbirlerine, Çocuklarına, Ailelerine Karşı Sorumlulukları ve Boşanma Sözleri' konuları ele alındı.

İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan Programın açılış konuşmasını İl Müftüsü Hasan Başoğlu yaptı. İl Müftüsü Hasan Başoğlu yaptığı açılış konuşmasında: Ailede huzur ve güvenin tesisi, sağlıklı bir aile hayatının devamı için nasıl hareket edileceği konusunu Peygamber Efendimizin Sünneti (sav) bağlamında izleyicilerle paylaştı.

‘Eşlerin Birbirlerine, Çocuklarına, Ailelerine Karşı Sorumlulukları ve Boşanma Sözleri' konulu konferansını vermek üzere kürsüyü teşrif eden Varlı: “ Aile yapısının bozulmasının en büyük nedenlerden biri yeni nesillerin İslam'ın aile yapısını ve aile kültürünün köklerini iyi bilmemesidir. Aile, çekirdek aileden ibaret değildir. Her birey gerçek kültürünü, geçmişini ve aile bağlarını öğrenebilmesi için dede ve ninesinin ve onlardan önceki kuşakların kültürel birikimine ihtiyacı vardır. Çünkü nesebi kültür birkaç yılda oluşabilecek bir kültür değildir” dedi.

Aile anlayışının temelini inançtan aldığını kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Abdussamet Varlı, “Sağlam bir aile yapısının, İslam'ın emir ve yasaklarına riayet edilerek tesis edileceği muhakkaktır. Bizler kökleri sağlam bir aile tesis etmek istiyorsak çocuklarımızı İslam ahlakı üzere yetiştirmeliyiz. Bunu yaparken de nefret ettirerek değil sevdirerek yaptırmaya özen göstermeliyiz.

Bizler çocuklarımızı sanal ortamların ve sosyal medyanın eline bırakmamalıyız. Eğer bizler ebeveyn sorumluluğumuzu ihmal eder çocuklarımıza yeteri kadar zaman ayırmazsak bizim bıraktığımız o boşluğu dolduracak art niyetli kişi ve oluşumlara fırsat vermiş oluruz” diye konuştu.

Ailenin huzur ve güven ortamı olduğunu kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Abdussamet Varlı, “Ailede ki en önemli hususlardan biri karşılıklı güvendir. Eğer eşler ve aile bireyleri arasındaki güven kaybolursa o aile hayatının sağlıklı yürümesi düşünülemez. Bir ailede karşılıklı güven söz konusu değilse ebeveynler kendilerini sorgulamalıdır. Müslüman bireyler sanal ortamlarda ve kapalı kapılar ardında yapılan her yanlışın hesabının Allah tarafından sorulacağı bilincinde olmalıdır. İslam'da aile, büyük ailedir ve temeli anne-babadır. Rabbimiz Kitabında: “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara "öf!" bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.” (İsrâ : 23) buyuruyor. Bizler bu ayetin emrine uyarak anne babamıza karşı sorumluluklarımızı asla unutmamalıyız.” ifadelerine yer verdi.

“Aile, sonunda kazancın büyük olduğu, gerçek bir imtihandır” diyen Dr. Öğretim Üyesi Abdussamet Varlı, şöyle konuştu:

“Yüce Allah Ayeti Kerimede: “Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükâfatın Allah katında bulunduğunu bilin.” (Enfal 28) buyuruyor. Eğer bizler bu ayeti kerimeyi iyi anlamazsak daha doğmamış çocuklarımızın fakirlik korkusuyla ve gelecek kaygısıyla canına kıyarız. Bizim istediğimiz cinsiyet değil diye veya çocuk engelli doğar korkusu ile kürtaj gibi çeşitli vahşetleri göze alırız. Aile hayatının ve çocuklarımızın birer emanet olduğunu unutursak, kısacık dünya hayatı için ahiretimizi feda edecek gaflete düşebiliriz. Allah Böyle günahlardan cümlemizi muhafaza etsin. Aileyi korumak dinî bir vecibedir. Rabbimiz Yüce Kitabımızda: “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.” (Tahrim 6) buyuruyor. Ailemizi korumanın en önemli hususu: onlara Allah'ın emir ve yasaklarını öğretmek, haram lokma yedirmemek ve kendi öz değerlerimizi onlara aşılamaktır.”

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde düzenlenen konferansa İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Ahmet Özkan, müftülük personeli, Din Görevlileri, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Program, İl Müftümüz Hasan Başoğlu'nun günün anısına Dr. Öğretim Üyesi Abdussamet Varlı'ya çiçek takdiminin ardından sona erdi.