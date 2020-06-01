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Bayburt'ta Akbulut köyü karantinaya alındı

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Akbulut köyünde bazı vatandaşların test sonucunun pozitif çıkması üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Akbulut köyünde bazı vatandaşların test sonucunun pozitif çıkması üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.


Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, “Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalarda Akbulut köyümüzde bazı vatandaşların test sonucu pozitif çıktı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla köy giriş çıkışa kapatıldı.” dedi.


Akın, 14 gün boyunca köyde karantina sürecinin devam edeceğini, istisnai durumlar dışında köyden çıkılmasına izin verilmeyeceğini, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami uygulanacağını söyledi.

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