Bayburt'ta aktarlarda kış yoğunluğu

Bayburt'ta kış ayında artan soğuklar aktarlara olan rağbeti arttırdı.

Bayburt'ta etkili olan soğuklar nedeniyle gribal enfeksiyonlara yakalanan vatandaşlar aktarlarda yoğunluk oluşturdu. Kış çayları, ıhlamur, adaçayı ve kuşburnu gibi bitkilerin yoğun olarak satılmaya başladığı aktarlarda vatandaşlar bitkisel çayların kış aylarında bitkisel çayların boğaz enfeksiyonu ve gribal enfeksiyonlara iyi geldiğini belirttiler. Doğada yetişen bir çok bitkisel ürünlerin bazı hastalıklara iyi geldiğini ifade eden aktarcılar, “Vatandaşlar özellikle kış ayında bitkisel ürünlere daha çok rağbet gösteriyor. Özellikle gribal enfeksiyonlar ve soğuk algınlığına karşı vatandaşlar aktarlara yöneliyor. Şu anda özellikle ıhlamur, zencefil, tarçın, kuşburnu ve ada çayına yoğun bir talep var” dedi.

Bitkisel ürünlere olan rağbetin gün geçtikçe arttığına değinen aktarcılar, "Ihlamur gribe iyi gelir ve göğsü yumuşatır. Adaçayı boğaz enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Özellikle C vitamini bakımından zengin olan kuşburnunun 100 gramı yaklaşık bir kasa portakalla eş değerdedir. Bunun yanında bu bitkilerin karışımından özel olarak hazırladığımız kış çayını da yine vatandaşların hizmetine sunuyoruz" diye konuştu.

Öte yandan kış aylarında satışlarının arttığını belirten aktarcılar, bitkisel içeceklere soğuklardan korunmak için ihtiyaç olduğunu kaydettiler.