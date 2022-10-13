Bayburt'ta anaokulunun açılışı yapıldı

Bayburt'ta hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan anaokulunun açılışı törenle yapıldı.

Törene, Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, kurum müdürleri, iş adamı Erdal Şentürk, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Pekmezci okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekerek, okulun eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Epcim, Başkan Pekmezci ve protokol üyeleri müftülük görevlilerince yapılan dua sonrası okulun açılışını hep birlikte gerçekleştirerek sınıfları gezip yetkililerden bilgi aldılar.