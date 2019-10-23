Bayburt'ta “Anne sütü” eğitimi verildi

Anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları programı kapsamında anne sütünün önemi, emzirme nasıl olur, gebelik süresince danışmanlık ve destek, doğum sürecinde emzirmeyi destekleyen uygulamalar, emzirilen bebeğin izlenmesi ve emzirilemeyen bebeklerde süt sağma ve relaktasyon, özel durumlarda emzirme, meme ile ilgili sorunlar, annelere destek uygulamaları ve tamamlayıcı beslenme konularında interaktif eğitim teknikleri kullanılarak İl Sağlık Müdürlüğü çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı birimi sorumlusu Merve Tekin ile merkez toplum sağlığı merkezi çalışanı Sevim Kara tarafından 20 saatlik bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Eğitim sonunda Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Hakan Vurgun, anne sütünün önemini vurgulayarak programın belirleyicisi olan sağlık personelinin üzerine düşen sorumluluklarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Uzman Sevinç Şık Akkoyun ve Uzman Ömer Hoso katılımcılara katılım belgelerini takdim etti.