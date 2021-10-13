Bayburt'ta aralıklı sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu geçeceği Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da öğlen saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen illerde rüzgâr genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki illerde gece en düşük hava sıcaklığı; Bayburt ve Iğdır'da 8, Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Erzurum'da 7, Erzincan'da 13, Ağrı'da 6 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen sıcaklık değerleri ise; Bayburt'ta 23, Kars ve Ardahan'da 18, Erzincan'da 25, Iğdır'da 24, Erzurum'da 19, Ağrı'da 22 derece olması öngörülüyor.