Bayburt'ta aşılama oranında artış

Türkiye genelinde olduğu gibi Bayburt'ta da Sağlık Bakanlığı tarafından hızlandırılan korona virüs aşılamaları hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığının paylaştığı tabloya göre Bayburt'ta 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 35 bin 548, 2. doz uygulanan ise 26 bin 964 olmak üzere toplamda 68 bin 752 aşı uygulandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bayburt, %55'in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Bayburt, Turuncu iller arasında.” dedi.