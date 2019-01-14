Bayburt'ta asırlık kış geleneği sürdürülüyor

Bayburt'un tarih ve kültüründe önemli yer tutan, birlik beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan asırlık gelenek ‘mahalle ve köy odası kültürü', kentteki gençler tarafından sürdürülüyor.

Bayburt'ta hava sıcaklığının eksi 30'lara kadar düştüğü uzun kış akşamlarında vatandaşlar, dönemin kültür merkezleri olarak da bilinen mahalle ve köy odalarında bir araya gelerek yöresel yemekler pişirip, çeşitli eğlenceler düzenleyerek hem eğleniyor hem de asırlık geleneği yaşatıyor. Merkeze bağlı Gümüşsu köyünde haftada bir gün bir araya gelen çeşitli meslek gruplarından vatandaşlar, köy odasında çeşitli eğlenceler düzenleyerek stresten uzaklaşıyor.

“Gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz”

Arkadaşlarının daveti üzerine köy odası buluşmalarına katılan Bayburt Belediyesinde işçi olarak çalışan Kurban Çil,

“Burada eskiden beri yaşatılan köy odalarındaki kültürü, eğlenceleri canlandırdık. Arkadaşlarımın misafirperverliğini gördük. Hoş vakit geçirdik. Bu gelenek Bayburt'un tüm köylerinde ve merkezde yaşatılıyor. Bizler de inşallah gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Oyunlarımızı taze tutuyoruz ki, çocuklarımıza da ilerde öğretelim” ifadelerini kullandı.

“Şehrin stresinden, iş meşgalesinden uzaklaşıyoruz”

Kent merkezinde ikamet eden ve her hafta köyündeki oda buluşmalarına katılan öğretmen İsrafil Tuluğ da, “Bayburt'ta özellikle soğuk ve uzun geçen kış akşamlarında köy odalarında, mahalle odalarında buluşma geleneğini sürdürüyoruz. Burada birkaç arkadaş dışında hepimiz kent merkezinde ikamet ediyoruz. Farklı meslek guruplarından insanlar olarak hem şehrin stresinden, iş meşgalesinden uzaklaşmak ve geleneklerimizi kültürümüzü yaşatmak adına uzun kış akşamlarında köye gelip böyle toplanıyoruz” dedi.

Köy odasında bir araya geldiklerinde birlik ve beraberliklerinin arttığını da sözlerine ekleyen Tuluğ, şunları kaydetti:

“Burada çeşitli yöresel yemek ve tatlılar yapıyoruz. Aynı zamanda geleneksel oyunlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte sohbet edip, hikayeler anlatıyoruz. Hepimiz çok eğleniyoruz. Birlik, beraberliğimiz bu anlamda artıyor. Birbirimize olan sevgimiz, saygımız pekişmiş oluyor.”