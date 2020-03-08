İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayburt'ta “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” yürüyüşü

Bayburt’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” yürüyüşü gerçekleşti.

Bayburt'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” yürüyüşü gerçekleşti.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle öğrencilerden oluşan 40 kişilik grup ellerinde dövizlerle Cumhuriyet Caddesi Saat Kulesinden başlayıp Dörtyol kavşağına kadar yürüdü.


Yürüyüşte “Kadına kalkan eller kırılsın”, “Asla yalnız yürümeyeceksiniz” sloganları eşliğinde şiddete maruz kalan Özgecan Aslan, Zehra Aydemir isimleri okundu


Yürüyüş organizesini düzenleyen üniversite öğrencisi Beyza Güney, “Türkiye de ve dünyada kadınlar örgütleniyor. Kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor. Meksika'dan Fransa'ya ve yaşadığımız Ülkeye Kadın Cinayetlerini durdurma mücadelesinin ateşi her yerde yanıyor. Geçtiğimiz yıl 8 Mart'tan bu yıl ki 8 Mart'ta 467 kadın öldürüldü. Bu gerçeği kadın cinayetlerini bugün ülkenin tüm meydanlarında haykırıyoruz. Kadın cinayetlerini durdurmak için herkes üzerine düşen görevi yapması gerekmektedir. Emine Bulut'un "Ölmek İstemiyorum" çığlığı bugün yaşamak isteyen tüm kadınların mücadele bayrağı oldu" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.