Bayburt'ta bahçelerde bahar temizliği

Bayburt'ta kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar bahçelerinde ilkbahar temizliği yapmaya başladı.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Bayburt'ta vatandaşlar bahçelerinde ki gazelleri süpürürken, gübreler de serpilerek ağaçların budamasını yapıyor.

Bahçelerini yaza hazırlayan vatandaşlar, "Bahçemi temizliyoruz. Havalarda sıcak gidiyor bu aralar. Ağaçlarımız yaprak açmak üzere, biz de kenar köşesinin temizliğini yapıyoruz. İlkbahar geldi gibi artık. Bahçelerimizin temizliği, gübrelemesi, ağaç budaması, ağaçların diplerinin açılması gibi işleri yapıyoruz. Kışın kar altında kalan gazellerin de gün yüzüne çıkmasıyla temizliğimize başladık. Gazelleri kontrollü bir şekilde yakıyoruz. Bu sene çok yağış olmadı ama yine de kar vardı. Şimdi bakalım önümüz yaz. İnşallah herkes için hayırlı olur. " diye konuştular.