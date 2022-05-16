Bayburt'ta balık avı yasağı başladı

Bayburt'ta, balık avlama yasağının başladığı ve avlanma yasağına uymayanlar hakkında kabahatler kanuna göre 210 ile 708 TL arası para cezası uygulanacağına dikkat çekilerek vatandaşlar uyarıldı.

Bayburt'ta 15 Mayıs - 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında sazan balığı avlanması yasaklandı. Her yıl yasağa rağmen binlerce balığının tutulduğu, balığın üreme mevsiminde tutulmasının ise baraj ve nehirlerde sazan balığı neslini tükettiğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşların yasaklara uyması gerektiğinin altını çizdi.

15 Mayıs - 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında uygulanacak olan av yasağının kontrolünü Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, emniyet ve jandarma teşkilatları, belediye zabıtası, kamuda görevli bekçiler, kolluk kuvvetlerinin bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyetleri tarafından takip edilecek. Yasağı ihlal edenlerin malzemelerine el konulacağı gibi, 210 TL ile 708 TL arasında para cezası kesilecek.