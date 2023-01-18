Bayburt'ta başarılı operasyonla hastanın böbreğindeki tümör alındı

Bayburt'ta yaşayan 57 yaşındaki Zeki Saka isimli vatandaş sol tarafında ağrı aynı zamanda da kanama ve sızı şikayetiyle Bayburt Devlet Hastanesi üroloji polikliniğine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda ağrıları şiddetlenen Saka'nın böbreğinde tümör tespit edildi. Ameliyat kararı alınan Saka'nın sol böbreğini 3 katına çıkaran, idrar yolunu tıkayan ve kalın bağırsağını tutan böbrek tümörü, Bayburt Devlet Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Opr.Dr Olcay Çınar ve Üroloji Uzmanı Opr.Dr Bulut Dural tarafından başarılı operasyonla alındı.

Hastadan ilk önce ultrason istediklerini söyleyen Üroloji Uzmanı Opr.Dr Bulut Dural, ultrasonda yaklaşık 30 santimetre büyüklüğünde böbrek tümörüne rastlanıldığını ve zaman kaybetmeden hastayı ameliyata aldıklarını bildirdi. Gerçekleştirilen başarılı operasyon hakkında bilgiler veren Dural, "57 yaşındaki erkek hastamız Zeki bey, bize sol yan ağrısı şikayetiyle başvurdu. Yapılan kontrollerin ardından ilk önce hastamızdan ultrason istedik. Radyoloji doktorumuz hastamızın böbreğinde yaklaşık 30 santimlik böbrek tümörünü ultrasonla belirledikten sonra bize başvuran hastamızın ilaçlı tomografisini çektirdik. İlaçlı tomografinin raporunun çıkmasını beklemeden, radyoloji doktorumuzla bu zaman diliminde istişarelerde bulunduk. Hastanın böbreğinde bulunan tümörün idrar yolundan, idrar kanalından yayıldığını tespit ettikten sonra Genel Cerrahi doktorumuz Olcay beyle beraber ameliyat kararı aldık. 3-4 gün gibi kısa sürede yaptığımız hazırlığın ardından hastamızı ameliyata aldık. Hastamızın böbreği büyüdüğü, tıkandığı için ve aynı zamanda yayılan tümörü tamamen alabilmek adına açık ameliyat yapmayı uygun gördük. Yaklaşık 30-35 santim civarındaki tümörü almak için açık bir şekilde yaptığımız ameliyatta böbreği tamamen aldık" dedi.

Uzun, zorlu bir ameliyat gerçekleştirdiklerini kaydeden Genel Cerrahi Uzmanı Opr.Dr Olcay Çınar ise büyük ve başarılı geçen operasyonun ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hastamızın kalın bağırsağının sol tarafına tümör yayılmış durumdaydı. Haliyle kalın bağırsağını besleyen damarlara da tümör yayılmıştı. O yüzden kalın bağırsağının sol kısmını da böbrekle beraber çıkarmak zorunda kaldık. Daha sonrasında bağırsakları uç uça ekledik, şimdi kapalı bir şekilde karnın içerisinde iyileşmesini bekleyeceğiz. Uzun ve zorlu bir ameliyat oldu, ana damarların üzerinde stresli bir ameliyat geçirdik ama gayet başarılı güzel bir operasyon oldu. Hastamız şu an serviste takip altında, her şey yolunda gitmekte. İnşallah hastamızı sağlığına kavuşturup, yakın zamanda evine göndereceğiz" şeklinde konuştu.

"Hizmet etmeye devam edeceğiz, hastalarımız iyi oldukça bizler daha iyi, daha mutlu olacağız" diyerek konuşan doktorların sözleri ise yürekleri ısıttı.

"Doktorlardan Allah razı olsun, sağlığım için seferber oldular"

Hayati önem taşıyan rahatsızlığı karşısında hastanenin tüm imkanlarından faydalandığını ve doktorların sağlığına kavuşması için seferber olduklarını söyleyen Saka, "Doktorlarımdan çok memnunum, Allah hepsinden razı olsun. Bütün imkanları seferber ettiler, sağlığım için çabaladılar" dedi. Böbreğinde tümör olduğunu hastanede yapılan tetkikler sonucunda öğrendiğini ifade eden Saka, sol tarafındaki ağrının artmasıyla birlikte sızı, yanma ve kanama şikayetleri üzerine hastanenin yolunu tuttuğunu belirterek, "İlk önce hastaneye bakılmaya geldim. Kitle, tümör olduğunu bilmiyordum. Kan ve sızı vardı o şikayetle geldim bakıldım, böbreğinde tümör var dediler, onu aldırdım. Şu an çok iyiyim, doktorlarımızın sayesinde çok iyiyim. Bütün ilgilenenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Murat Canpolat, son bir yıl içerisinde çok ciddi operasyonlara Bayburt Devlet Hastanesi olarak başaralı bir şekilde imza attıklarını ifade ederek toplumda apandisit, fıtık gibi görece daha kolay ameliyatların Bayburt Devlet Hastanesi'nde yapılmadığı algısının oluştuğunu ve yıllardır bu gibi operasyonları sorunsuz bir şekilde yaptıklarını vurguladı. Polat, "Yıllardır insanımızda devlet hastanesinde apandisit ameliyatı, fıtık ameliyatı gibi cerrahlarımızın çok basit bir şekilde yaptığı operasyonlar yapılıyor mu diye bir düşünce var. Bunların hepsini biz yapıyoruz. Hatta son 1 yıl içerisinde yaptığımız operasyonlardan örnek verecek olursak, 3 ay önce üroloji doktorumuz Bulut bey, sol böbrekte meydana gelen tümör operasyonunu gerçekleştirmişti. Bayburt'ta ilk defa olan bir durumdu. Bu operasyonu arkadaşlarımız geliştirerek 3 ay sonrasında üroloji doktorumuz Bulut bey ve genel cerrahi doktorumuz Olcay bey eşliğinde yine sol böbrekte tümör oluşan hastanın bağırsaklara kadar yansıyan tümörü iki hekimimizin işbirliğiyle çıkarıldı. Tüm cerrahi arkadaşlarımız ikinci basamak devlet hastanesinde, yapılması gereken tüm operasyonları Bayburt ilinde Bayburt halkına hizmet etmek için yapmaktadır. Bayburt halkına güzel hizmetler verebilmek için tüm ekibimizle beraber çalışmaktayız" açıklamalarında bulundu.