Bayburt'ta basketbol yıldızlar grup müsabakaları başladı

Bayburt'ta düzenlenen okul sporları dahilindeki 'Basketbol Yıldızlar Grup Müsabakaları' farklı illerden gelen yıldız kız ve erkek takımlarının katılımıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonundaki açılış töreninin ardından başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, sporcular ve antrenörlerin katıldığı törende konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu paylaşarak, tüm sporculara başarılar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, sporda dostluk mesajı vererek, "İlimizin zenginliklerini görmeniz ve kültürel fırsatlardan istifade etmeniz açısından burada olmanızın son derece önemli olduğunu belirtmek isterim. Eğitimin bir parçası olan bu tür organizasyonlarda kaybedenin olmadığını herkesin kazandığını söyleyebiliriz. Malumunuz eğitim bir süreçtir. Okul dışı öğrenme ortamları da eğitim süreci ve öğrencilerimiz için iyi bir fırsat olacaktır" dedi. Güney, konuşmasının ardından yarışmacılara ve antrenörlerine keyifli bir turnuva geçirmelerini dileyerek, başarı temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda yapılan turnuvaya, 7 ilden 11 takım katılım sağlayarak, 109 sporcu yerini aldı.