Bayburt'ta bayram öncesi cadde ve sokaklar yıkanmaya devam ediyor

Bayburt Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında yürütülen hijyen ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler yapılan çalışmalar ile mahalle, cadde ve sokakları titizlikle yıkayarak temiz kalmasını sağlıyor. Ekipler yıkama işlemleri sırasında yol üstünde bulunan çöp konteynerlerini de yıkayarak dezenfekte ediyor.

Çalışmaları değerlendiren vatandaşlar, “Korona virüs önlemleri kapsamında il genelinde temizlik çalışmaları titizlikle yerine getiriliyor. Ekipler bizlerin ihtiyaçlarını yerine getirirken, diğer taraftan dezenfekte ve yıkama işlemleri de gerçekleştiriyor. Belediye ekiplerine teşekkür ederiz.” dedi.