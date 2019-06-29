Bayburt'ta bedelli askerlerin yemin töreni

Bayburt'ta bedelli askerlik görevini tamamlayan askerler için yemin töreni düzenlendi.

Törene Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, askeri yetkililer ve bedelli askerlik yapanların aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, birliğe ilk teslim olan piyade erin yaş kütüğüne plaket çakmasıyla devam etti.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan askerler ile babalarıyla aynı yerde vatani görevini yapan askerlere hediye verildi.

Törende protokol konuşmalarının ardından askerlerin yemin etmesine geçildi.

21 günlük eğitimlerini tamamlayan askerler, silaha el basarak yemin etti. Askerler, yemin töreninin ardından ailelerine koştu.