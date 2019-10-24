Bayburt'ta belediye başkanları güç birliği için ikinci toplantılarını gerçekleştirdi

Bayburt'ta istihdam oluşturmak, kentin doğal ve bitkisel ürünlerini daha geniş bir piyasaya sunmak amacıyla güç birliğine giden belediye başkanları ikinci toplantılarını da gerçekleştirdi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ve Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır bir araya gelerek istihdama yönelik oluşturulması düşünülen birlik ya da şirketin fonksiyonunu görüştüler.

Demirözü Belediye Başkanı Gürer'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda belediye başkanları, istihdamı artırma, kentin doğal ve bitkisel ürünlerini daha geniş bir piyasaya sunmak adına oluşturulması düşünülen birlik ya da şirket çatısı altında yapılacak yatırımları konuştular.

Somut sonuçlar ortaya çıkacak

Özellikle tarımsal projelerin görüşüldüğü toplantıda bir açıklama yapan Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, “Ön görüşmesini Bayburt Belediyesi'nde gerçekleştirdiğimiz ve oluşturacağımız birlik ya da şirketle ilgili yaptığımız toplantının ikincisinin ev sahipliğini yapan Demirözü Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bayburt'umuzu bir bütün olarak ele alıp alternatif projeler üzerinde çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda somut sonuçların ortaya çıkacağı toplantılarımız belirli aralıklarla devam edecek. İşsiz vatandaşlarımıza, gençlerimize bir çözüm arayışı içerisinde olmak zorundayız. Toplumumuzun bu derdine çözüm olma adına bir gayret sarf etmek zorundayız.”dedi.