Bayburt'ta bilim yolculuğu başlıyor

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında başlatılan “Bayburt'ta Bilim Yolculuğu” projesi çerçevesinde şehir merkezinde bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin Bayburt Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı, Tasarım ve Beceri Merkezi ile STEM Merkezi ve müzelerde bilimsel etkinliklere katılmaları hedefleniyor.

Projede yer alan etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin doğadaki ve çevrelerindeki olaylara bir bilim insanı gözüyle bakabileceğinin farkına varmalarını sağlamak; merak etme, sorgulama, gözlem ve araştırma yapma, eleştirel düşünme problem çözme, karar verme gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirerek öğrencilerde bilimsel düşünme yeteneği geliştirmek; öğrencilerimizin üst eğitim kurumlarını görmeleri ve oralardaki öğrencilerle paylaşımlarda bulunmalarını sağlamak ve bu sayede motivasyonlarını arttırmak; okul dışı öğrenme ortamlarının eğitime yönelik faaliyetlerini arttırmak ve öğrencilerimizin bilime hizmet eden üniversite ve bilim merkezi gibi kurumları tanımalarına ve daha etkin kullanmalarına fırsat oluşturmak amaçlanıyor.