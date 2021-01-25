Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı Bayburt'ta bin 160 kişi aşılandı.

Sağlık Bakanlığı'nca yeni tip korona virüse karşı Türkiye'de aşılanma rakamları yayınlanmaya başlandı. İller bazında aşı dağılımına göre 25 Ocak 2021 Pazartesi saat 08. 45 itibariyle Bayburt'ta bin 160 kişi aşılandı.

İller bazında aşı dağılım tablosuna göre Türkiye genelinde aşılanan kişi sayısının 1 milyon 244 bin 738 kişi olduğu görüldü.

“Aşı dolandırıcılığına dikkat”

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca telefona gelen ‘aşı sıranız geldi' içerikli sahte kısa mesajda yer alan linklere tıklanmaması hususunda uyarıda bulunuldu.

Uyarıda, “T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmiş izlenimi verilen ‘aşı sıranız geldi' içerikli sahte kısa mesaj (SMS) ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.

Lütfen, bu tarz göndereni bilinmeyen mesajlara itibar etmeyelim. Aşı sıranızı öğrenmek için e-Nabız uygulamasına girerek Covid-19 aşısı yapılacak gurupta olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz.

Güvenilir bilgi için: Covİd-19 Aşısı Bilgilendirme Platformuna covid19asi.sağlik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.” denildi.