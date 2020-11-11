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Bayburt'ta binlerce fidan toprakla buluştu

Bayburt’ta Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle binlerce fidan toprakla buluştu.

Bayburt'ta Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle binlerce fidan toprakla buluştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçen yıl başlattığı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” seferberliği kapsamında, ülke genelinde olduğu gibi Bayburt'ta da belirlenen noktalarda fidan dikimi gerçekleştirildi.


11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle Bayburt merkez ve ilçelerinde “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” olmak için fidanlar toprakla buluşturuldu.


Bayburt Aslan Dağı mevkiinde düzenlenen programda öğrenciler, vatandaşlar ve kurumlardan katılımla fidan dikim etkinliği gerçekleşti. Etkinlikte konuşan Bayburt Orman İşletme İl Müdürü Zeynel Yalçındağ, Bayburt'ta 14 bin öğrenciye tohum seti dağıtıldığını ifade ederek, vatandaşın talebi doğrultusunda bedava fidan verdiklerini dile getirdi. Yalçındağ, başta yanan ormanlık alanlar olmak üzere 'geleceğe nefes' etkinliği kapsamında ağaçlandırma ihtiyacı olan tüm alanların ağaçlandırılacağının da altını çizdi.


Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise, bu yıl ki çalışmaların Aslan Dağı'nda yapılmasını özellikle istediğini belirterek, "Aslan Dağı'nda geçmişte başlatılan çalışmalar sebebiyle Bayburtlular Aslan Dağı'nı çok sevmekteler, bu ağaçlandırma çalışmalarından da memnuniyetle bahsetmişlerdir. Bu alanda ağaçlandırma çalışması içinde olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu çalışma neticesinde Aslan dağı daha yeşil görüntüye kavuşacaktır diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.


Epcim, pandemi sürecinin verdiği zorluk nedeniyle 'milli ağaçlandırma gününü' pandemi kurallarına uygun bir şekilde yaptıklarını söyleyerek katılımcılara teşekkür etti.


Bayburt Aslan dağında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Hasan Tunoğlu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Bayburt Orman İşletme İl Müdürü Zeynel Yalçındağ, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Etkinlik hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

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