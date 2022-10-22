Bayburt'ta bir garip ‘kapı' davası

Bayburt'ta apartman sakinleri site girişindeki yaya ve araçların kullandığı kapılı girişin site yöneticisi tarafından izinsiz bir şekilde kapatılarak kiraya verilmesine sinirlenerek duruma tepki gösterdiler.

Gençosman Mahallesinde bulunan konutlardaki site sakinleri binanın 3 girişi olduğunu, bu girişlerden araç ve yayaların geçtiğini belirterek giriş kapısının birinin izinsiz ve usulüne uygun şekilde kapatılmadığını iddia ettiler. Site sakinleri girişe duvar örülmesinin ardından site bahçesinde toplanarak alınan karara itiraz ettiler.

Site sakinleriyle bina önünde bir araya gelerek açıklama yapan apartman yöneticisi Neşe Yılmaz, yapılan işlemden haberinin olmadığını, apartmanda bulunan 8 dairenin tamamının vekâletini aldığını ve hepsinin bu duruma karşı olduğunu söyledi.

"Site girişindeki yazıyı kaldırmaya bile tenezzül etmediler"

Site girişinin kolonlarında yer alan 'Site alanına girmek yasaktır' yazısının sökülmeden giriş kapatma işlerinin devam ettiğine dikkat çeken apartman yöneticisi Yılmaz, “Böyle bir şey olamaz. Burası bizim sitemizin girişi. Derhal bunun durdurulması ve yıkılması lazım. Site alanına girmek yasaktır yazan tabelalarının asıldığı yer burası, buraya giriliyor. Bu kanun dışı işleme dur denmesini bekliyoruz” dedi.

Neşe Yılmaz, ayrıca site mahremiyeti diye bir şeyin kalmadığını söyleyerek, “Bütün işyerleri yasal olmayan bir şekilde site bahçesine pencere açmış durumda. Biz yazın bayanlar şuraya çıkıp, rahatlıkla oturamıyoruz. Ticarethanelerin tamamı bizim site alanımıza cam açtılar. Oturduğumuz zaman müşterilerle göz göze geliyoruz. Yapıldığında güvenilir bir siteydi ama korumasız hale getirildi. Bütün hepsinin kapatılması için bütün mercilere gideceğiz.” şeklinde konuştu.

"Apartmandakilere sorulmadı 120 ailenin hakkı gasp ediliyor"

Site sakinlerinden Kenan Ali Okur ise, ortak kullanım alanlarının işyerlerine dahil edilmesini büyük bir şaşkınlıkla izlediğini ifade ederek, site yönetiminin site girişini kapatıp kiraya verme kararını ise, 120 ailenin hakkının gasp edilmesi olarak yorumladığını ifade etti.

Gelirleri sitenin ortak giderlerinde kullanılan 4 dairenin olduğunu, üstüne üstlük her ay düzenli olarak aidat ödediklerini belirten Kenan Ali Okur, “Hiç bina girişi kapatılır mı? Buranın mimarı gelse şuanda burayı tanıyamaz" şeklinde konuştu.

Öte yandan apartman sakinlerinin itirazı üzerine Bayburt Belediyesi'nin bugün inşaat alanındaki çalışmayı mühürlediği görüldü.