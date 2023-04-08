Bayburt'ta "Bir Lokma Bin Sofra" iftar programı gerçekleşti

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Bayburt'ta "Bir Lokma Bin Sofra" iftar programı organize edildi.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, “Bir Lokma Bin Sofra Bayburt. Vakıflar Müdürlüğü olarak, Genel Müdürümüz Sinan Aksu'nun talimatları ile her ilde düzenlenen iftar programları çerçevesinde, bugün de Bayburt'ta 600 kişiyle bir lokma bin sofra olduk, oyuncaklarla çocuklarımızı sevindirdik” dedi.

Programa Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, Bayburt Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, Bayburt İl Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy ile vakfın desteklerinden faydalanan vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.