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Bayburt'ta bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi

Bayburt’ta polisin yaptığı yol uygulamasında bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Bayburt'ta polisin yaptığı yol uygulamasında bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi.


Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin girişinde yapılan yol uygulamasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada bir miktar metamfetamin maddesi ve bir miktar tütünle karıştırılmış esrar maddesi ele geçirildi.


Şüpheli araç sürücüsü gözaltına alınarak tahkikat başlatıldı.


Emniyetten yapılan açıklamada, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” denildi.

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