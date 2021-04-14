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Bayburt'ta bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bayburt’ta narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bayburt'ta narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.


Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını bertaraf etmeye yönelik yapılan çalışmalarda iki farklı olayda, 72,30 gram metamfetamin ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi. H.K. isimli şahıs gözaltına alındı ve hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca N.E.S. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.

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