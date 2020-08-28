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Bayburt'ta bir miktar uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

Bayburt bir miktar metamfetamin uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.


Bayburt'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar, korona virüs salgınına karşı tedbirler alınarak hız kesmeden devam ediyor.


Bu kapsamda İ.S., Ö.F.T. ve E.B. isimli şahısların Bayburt'a uyuşturucu madde getirebileceği değerlendirilmesi üzerine şahısların bulunduğu araç uygulama noktasında durdurularak yapılan incelemelerde bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.


3 şüpheli gözaltına alınarak adli tahkikat başlatıldı.


Emniyetten yapılan açıklamada, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” denildi.

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