Bayburt'ta bu Ramazan serin geçiyor

Geçen yıllarda hava sıcaklığının 40 dereceye kadar ulaştığı Bayburt'ta vatandaşlar sıcak günlerde oruç tutarken zorlanırken, bu yıl 10 derece sıcaklıkta oruç tutan Bayburtlular, havanın serinliğinden memnun olduklarını söyleyerek, Ramazan ayının güzel geçtiğini ve sıcak olmaması nedeniyle oruç tutarken zorlanmadıklarını bildirdiler.

Geçmiş yıllarda tarlada güneşin altında ot biçerek oruç tutmanın zorluğunu hatırlatan bir vatandaş, "Bu havalarda Ramazan, oruç ne ki? Köy de güneşin altında ekin biçerken oruç tutuyorduk. Şimdi bu serin havada oruç tutmak kolay, herkes rahatlıkla orucunu tutabilir" diye konuştu. 73 yıldır oruç ibadetini aksatmayan 83 yaşındaki Cemalettin Odabaşı, "73 senedir oruç tutuyorum, sıcak günlerde oruç tuttuğumuz yıllarda oldu. Şimdilerde ise serin geçiyor günlerimiz çok memnunum, rahatlıkla orucumu tutabiliyorum" dedi.

Serin havalar fırıncı esnafın işine yaradı

200 derece ateşin karşısında Ramazan ayının gözdesi pideyi pişiren fırıncılar, sıcaktan bunalınca kendilerini dışarı atarak serinlediklerini söylediler. Geçen sene de havaların sıcak olması nedeniyle ateşin başında zor anlar yaşadığını aktaran fırıncı esnafı Bünyamin Pala, serin ve yağmurlu havadan memnun olduğunu bu havaların en çok fırıncı esnafına yaradığını belirtti. Rahat ve serin Ramazan geçirdiklerini kaydeden Mükremin Pala, "Fırınımızı 10 yıl önce açtık, o yıllarda hava çok sıcaktı. Şimdi gittikçe havalar serinliyor. Gayet güzel, rahat ve serin bir Ramazan geçiriyoruz. Ateşin karşısındayız ama fazla etkilemiyor, havalar serin" diyerek konuştu. 50 senedir fırıncılık yapan Vural Karakum isimli fırıncı, "Ramazanların en serinini yaşıyoruz. Fırının önünde terliyoruz ama dışarı çıkınca serinliyoruz, hava bayağı bir soğuk çünkü. Özellikle biz fırıncılar için bu serin havalar çok iyi oluyor" ifadelerini kullandı.