Bayburt'ta bulgur kazanları kaynamaya başladı

Bayburt'un Demirözü ilçesinde vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatarak kışa hazırlık yapmaya başladı.

Demirözü ilçesine bağlı köyde buğday hasadının ardından kazanlar kaynamaya başladı. Dev buğday kazanlarının kurulduğu köyde vatandaşlar, kış mevsimine hazırlık yapıyor. Tarladan hasadı yapılan buğdaylar yıkandıktan sonra kurulan ocaklar üzerine konulan kazanlarda yaklaşık 3 saat boyunca karıştırılarak kaynatılıyor. Kaynatılan buğdaylar daha sonra yere serilen çadır ve hasırlar üzerinde kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan buğdaylar daha sonra bulgur olmak üzere değirmenlere gönderiliyor. Kimi vatandaş kendi kışlık yiyeceğini hazırlıyor kimi vatandaş ise yaptığı bulgurları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Devasa büyüklükteki kazanda bulguru yüksek ateşte kaynatan köy sakini Furkan Memiş, yaklaşık 15 kilo kışlık bulgur, ortalama 10 kilo kadar da bulgurdan un elde edeceğini bildirdi.

Kendilerine kış boyunca bu bulgurun yeteceğini söyleyen Memiş, marketten, bakkaldan bulguru, unu almadıklarını bu şekilde bulgur ihtiyaçlarını karşıladıklarını, bununla birlikte bulgurdan öğütülen unla da kışlık un ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtti.

3 saat yüksek ısıda kaynatılan diğer bir ifadeyle haşlanan bulgurlar, süzüldükten sonra örtülere serilerek güneşin altında kurumaya bırakılıyor. Kuruyan bulgurlar öğütülme işleminin ardından un haline geldikten sonra kalan kısmı da yemeklerde kullanılmak üzere paketlenerek, kışa kadar nemsiz, rutubetsiz alanda muhafaza ediliyor.

Bunun yanı sıra Memiş, bulgurdan elde edilen unun, beyaz undan renk ve tat olarak biraz daha farklı, lezzetinin ise yerinde olduğunu söyledi.