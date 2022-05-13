Bayburt'ta çevre temizlik çalışmaları sürüyor

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesini fırsat bilerek şehir merkezindeki cadde ve ara sokaklarda yıkama çalışması başlattı.

Yıkama ve temizlik çalışmalarını bahar ve yaz aylarında rutin olarak uygulayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kentte bu kışın ağır geçtiğini belirtti.

Havanın ısınmasıyla birlikte hummalı bir çalışma başlatan ekipler cadde ve sokaklarda meydana gelen tozlanma ve çamur gibi olumsuzlukları ortadan kaldırıyor.