Bayburt'ta çiftçilere eğitim veriliyor

Bayburt'ta erişilebilir ve sürdürülebilir tarımsal ürün arzını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek tarım sektörü oluşturmak, çiftçilerin bilgi ve becerilerini artırarak gelir seviyelerini ve üretimde ürün artışı, ürün kalitesi ve standardını yükseltmek amacıyla, üretici çiftçilere yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Yapılan eğitimlerde araştırma geliştirme sonuçlarının uygulamaya aktarılmasıyla çiftçilerin bilgi ihtiyaçlarının zamanında karşılanması, kaliteli üretim ve birim alandan daha fazla verim alınması hedefleniyor. Aynı zamanda çiftçi eğitimi faaliyetleri, çiftçilerin karşılaştıkları sorunları çözmelerine yardımcı olacak yetenekleri kazandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Bayburt İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Sırataşlar, Kılıçkaya, Elmalı, Çiğdemlik ve Akbulut köylerinde ikamet eden ve burada çiftçilik yapan vatandaşlara yönelik eğitim gerçekleştirdi. Ekipler yapılan eğitim faaliyetlerin sezon boyunca devam edeceğini bildirdi.