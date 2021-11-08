Bayburt'ta çiftçilere tohum dağıtıldı

Bayburt'ta çiftçilere hibe destekli tohum dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine Vali Cüneyt Epcim, Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Hacı Ali Polat, Bayburt Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Yusuf Akbal, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, sektör temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Vali Epcim, törende yaptığı konuşmada çok eski zamanlardan bugüne Bayburt'un tarım noktasında işlenen topraklara sahip olduğunu söyledi. Özellikle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan önemli yatırımlardan sonra ürün çeşitliliğinde tarımsal olarak ciddi gelişmeler yaşandığını belirten Vali Epcim, hayvancılık noktasında da Bayburt'un önemli bir birikime sahip olduğunu kaydetti.

Vali Epcim, bu kapsamda koyunculuğun geliştirilmesi başta olmak üzere önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatarak, “İlimizdeki küçükbaş hayvan sayısını 5 kat artırdığımızı söyleyebiliriz. Koyunculuk Bayburt'ta neredeyse bitme noktasındaydı. 215 aileye en az 100 küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Yedi yılda geri ödemesi olan çok önemli büyük bir projeyi Bayburt'ta çok hızlı bir şekilde hayata geçirmiş olduk. Bundan sonra da bu projeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Tarımsal desteklemeler konusunda çiftçisini büyük şehirler dışında nüfus oranına göre en çok destek verilen ilin Bayburt olduğuna vurgu yapan Vali Epcim, şunları kaydetti:

“Yem bitkileri alanında 298 çiftçimize yonca tohumu dağıtılıyor. Bunlar birkaç yıl önce yapılan çalışmalardı fakat sayı bu kadar yüksek değildi. Bu sayıyı yaklaşık 4'e katladık. Mera ıslahı alanında yaklaşık 568 çiftçimize yaklaşık 687 bin liralık korunga ve yonca destekleri var. Doğal afetten zarar gören iller kapsamında Türkiye'de sadece iki il desteklendi. Bu iller içerisinde de Bayburt nüfus oranına göre diğer ilimizin yaklaşık üç katı oranında destek aldı. İki buçuk milyon liralık bir ödenek aldık. Bu ödeneğin temininde de milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Bayburt'a özel bir destek aldık. Bin 312 üreticimize yem ve gübre desteği sağlandı. Bitkisel üretimi geliştirme projeleri kapsamında fasulye ve solucan gübresi desteği olarak da 1 milyon liralık destek sağlandı. Toplamda 13 milyon liralık bütçe ile 2 bin 68 çiftçiye 115 ton tohum, 2 bin 250 ton yem, 890 ton gübre desteklemeli tarımsal girdi sağlandı.”

Vali Epcim, destekleri dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu'na teşekkür ettiğini söyledi. Milletvekili Fetani Battal'a da bu süreçteki desteklerinden ötürü ayrıca teşekkür eden Vali Epcim, “Bu vesileyle üretimi bol bir yıl diliyoruz. Bayburt'ta bu manada yapacak daha çok iş var. Nüfus oranına göre de en büyük tarımsal üretim desteğini Bayburt çiftçisi almıştır. Bunu da gururla ifade etmek istiyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Epcim ile protokol mensuplarınca çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı.