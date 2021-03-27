Bayburt'ta çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Kar ve tipinin etkili olduğu Bayburt'un yüksek kesimlerinde çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Merkeze bağlı Darıca ile Yoncalı köylerini bağlayan yol çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Can kaybının yaşanmadığı olayı ihbar alan Bayburt İl Özel İdaresi Arslandede şantiyesi ekipleri, 2 iş makinesiyle yol açma çalışması başlattı. Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki kar, 6 saat süren çalışma sonucu temizlenerek yol ulaşıma açıldı.

Öte yandan Bayburt'ta kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

“Çığ uyarısı”

Doğu Karadeniz'in yükseklerinde mevcut kar örtüsünün üzerine yeni kar yağışları beklendiğinden eğimli ve kalın kar örtüsü olan bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz'in İç Kesimlerinde Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat! 26 Mart 2021 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek kar yağışlarının Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-30 cm) olması bekleniyor. Cumartesi (27.03.2021) öğle saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde, akşam saatlerinde doğu kesimlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli kar yağışlarının meydana getireceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Zirai don uyarısı: Yapılan son değerlendirmelere göre; önümüzdeki hafta başına kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği bölgemizin iç kesimlerinde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.