Bayburt'ta çıkan yangında 10 dekarlık alan küle döndü

Bayburt 15 Temmuz Şehitler Ormanı'nda çıkan yangında 10 dekarlık alan alev aldı. Çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Bayburt'ta yol ortasındaki otları tutuşturmak isteyen şahıslar yangın çıkardı. Kuru otların bir anda tutuşmasıyla Bayburt'un Kaleardı Mahallesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Ormanı'nda 10 dekarlık alan alevlere teslim oldu. Kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından yol ortasındaki otlar oyun amaçlı yakıldı, ateşle oynamanın bedeli ise 10 dekarlık alanın yanmasına sebep oldu. Daha sonrasında çıkan yangını söndüremeyen şahıslar olay yerinden kaçarken, alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdiler. Çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. Yangına müdahale ederek kontrol altına alan ekipler, daha sonrasında soğutma çalışması yaparak olabilecek bir facia yaşanmaması için yoğun mesai harcadılar. Yangınlar ilgili tahkikat başlatıldı.