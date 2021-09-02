Bayburt'ta çıkan yangında bir evin çatısı ile içindeki odun ve malzemeler yandı

Bayburt'un merkez ilçesine bağlı Akşar köyünde çıkan yangında bir evin çatısı ile içindeki odun ve malzemeler yandı.

Alınan bilgiye göre, Akşar köyünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Bayburt AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının başka evlere sıçraması engellendi. Yangında evin çatısı ile içindeki odun ve malzemeler yandı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.