İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bayburt'ta çıkan yangında bir evin çatısı ile içindeki odun ve malzemeler yandı

Bayburt’un merkez ilçesine bağlı Akşar köyünde çıkan yangında bir evin çatısı ile içindeki odun ve malzemeler yandı.

Bayburt'un merkez ilçesine bağlı Akşar köyünde çıkan yangında bir evin çatısı ile içindeki odun ve malzemeler yandı.


Alınan bilgiye göre, Akşar köyünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Bayburt AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının başka evlere sıçraması engellendi. Yangında evin çatısı ile içindeki odun ve malzemeler yandı.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.