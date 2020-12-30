İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayburt'ta çıkan yangında işyerinde maddi zarar oluştu

Bayburt’ta gece saatlerinde meydana gelen yangında işyeri zarar gördü.

Bayburt'ta gece saatlerinde meydana gelen yangında işyeri zarar gördü.


Olay, gece saat 04.00 sıralarından Bayburt merkez Nalbandılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Süleyman Köseye ait işyerinin çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken işyerinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, sabah saatlerinde yangının meydana geldiği yerde incelemelerde bulunarak işyeri ve bitişiğinde zarar gören esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.