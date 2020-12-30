Bayburt'ta çıkan yangında işyerinde maddi zarar oluştu

Bayburt'ta gece saatlerinde meydana gelen yangında işyeri zarar gördü.

Olay, gece saat 04.00 sıralarından Bayburt merkez Nalbandılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Süleyman Köseye ait işyerinin çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken işyerinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, sabah saatlerinde yangının meydana geldiği yerde incelemelerde bulunarak işyeri ve bitişiğinde zarar gören esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulundu.