Bayburt'ta çocukların kar eğlencesi

Bayburt'ta 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından çocuklar kendilerini dışarı attı. Mahalle ve sokak aralarında buldukları poşetlerle, plastik şişelerle kayarak eğlenceli vakit geçiren çocuklar, gönüllerince eğlendiler. Kar yağışına sevinen çocuklar uzun bir aradan sonra karı fırsat bilerek yarıyıl tatilinde kızaklarıyla, poşetleriyle kaymanın keyfini doyasıya yaşadılar.

Sokakta buldukları köpeğe 'Duman' ismini veren ve aileleri gözetiminde köpeği sahiplenen çocuklar hep birlikte soğuk havaya aldırış etmeden gönüllerince eğlenmeyi bildiler. Karda kayan çocuklara eşlik eden sadık dost Duman ise çocukların kucağında kızak keyfi yaptı. Evlerinin arkasında bulunan dik yolu kayarak kendilerince kayak pisti haline getiren çocukların eğlenceli halleri ise renkli görüntüler oluşturdu.

Yarıyıl tatilini fırsat bilen ve annesinden izin alıp kaymaya geldiğini söyleyen çocuklardan Eren Biber, "Okullar tatil, biz de yağan karın keyfini çıkarıyoruz. Biz kayıyoruz, köpeğimiz Duman'da geliyor, bize eşlik ediyor. Biz onu, o da bizi seviyor" dedi.

Duman'ın kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden ve sabahtan beri birlikte vakit geçirdiklerini belirten bir diğer çocuk Kübra Kır, "Kar yağdı, karın tadını kızakla, poşetle kayarak çıkarıyoruz. Köpeğimiz Duman da bizimle kaymayı çok seviyor, bizi hiç yalnız bırakmıyor. Biz çok oyun oynamıyoruz, en çok kaymayı seviyoruz" diyerek konuştu.

Tatil günlerini kayarak değerlendirdiklerini belirten çocuklardan Özgür Kır ise, "Okulların açılmasına az bir zaman kaldı, okullar açılmadan karın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Köpeğimizle birlikte hep oyunlar oynuyoruz, köpeğimiz bizi asla yalnız bırakmıyor. Biz de onu gezdiriyoruz, kaymaya birlikte geliyoruz" şeklinde konuştu.

Sabahın erken saatlerinde kaymaya çıkan çocuklar, öğlen saatlerine kadar kayan çocuklar sonrasında kartopu oynayıp, kardan adam yaptılar. Çocukların kar keyfi ise annelerinin eve çağırmasıyla son buldu.