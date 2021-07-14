Bayburt'ta çocukların uğrak yeri Masal Parkı tadilattan geçti

Çocukların hayallerindeki halk ve masal kahramanlarıyla buluştuğu Masal Parkı'nda belediye ekipleri tarafından tadilat çalışması yapıldı.

Bayburt'ta Dede Korkut hikâyelerinin kahramanları Deli Dumrul, Boğaçhan gibi karakterlerin yanı sıra Temel Reis, Keloğlan, Nasreddin Hoca gibi masal kahramanlarının da maketlerinin yer aldığı parkta, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından onarım yapıldı. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Masal Parkı'nda gerçekleştirilen onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürü Burak Görgülü'den bilgi aldı.

Tadilat sonrası Masal Parkı daha güzel bir görünüme kavuştu.