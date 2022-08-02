Bayburt'ta çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Hava sıcaklıklarının artmasıyla çevreyi rahatsız edici koku ve oluşabilecek hastalıklara önlem alan belediye ekipleri titiz çalışmalarına devam ediyor. Çöp konteynerlerinde ve çevresinde oluşabilecek kötü koku ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla sokak ve caddelerde bulunan çöp konteynerlerinin temizlik ve bakımına özen gösteren ekipler, mahalle mahalle gezerek konteyner yıkama aracı ile çöp konteynerlerini basınçlı ve ilaçlı suyla yıkayarak, kötü koku ve mikroplardan arındırıyor. Böylece çevreyi rahatsız edici koku ve oluşabilecek hastalıklar da önlenmiş oluyor.

Vatandaşlar da belediye ekiplerine teşekkür ederek, “Bayburt Belediyesi'nin temizlik ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Havalar sıcak olduğu için özellikle kapakları açık olan çöp konteynerleri kötü koku yapıyor. Bu yapılan temizlik hem kokunun önüne geçiyor hem de hastalıkların olmasını engelliyor” diye konuştular.