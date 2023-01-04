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Bayburt'ta Çoruh nehri kısmi buz tuttu

Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Bayburt’ta Çoruh nehrinin yüzeyi kısmi buz tuttu.

Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Bayburt'ta Çoruh nehrinin yüzeyi kısmi buz tuttu.


Geçtiğimiz hafta görülen kar yağışının ardından Bayburt'ta kuru soğuk hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Geceleri sıfırın altına 15 dereceye düşen hava sıcaklığı akarsu, göl ve şadırvanları dondurdu.


Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Çoruh nehrinin yüzeyi buzla kaplandı. Nehir üzerinde oluşan buzun kalınlığı 3 santimetreyi buldu. Kentte park halindeki araçların camları buzla kaplandı, bitkiler kırağı tuttu.


Vatandaşlar, “Bayburt'ta eskisi gibi kar yağışı çok fazla olmasa da soğuk hava etkili. Soğuklar adeta her şeyi dondurdu” ifadelerine yer verdi.

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