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Bayburt'ta Covid-19 denetimleri yapıldı

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında Bayburt’ta korona virüs (Covid-19) denetimleri yapıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında Bayburt'ta korona virüs (Covid-19) denetimleri yapıldı.


Denetimlere Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile salgın denetim merkezi ekipleri katıldı.


Salgınla mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyen koşullarının gözden geçirildiği denetimlerde Vali Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci vatandaşlara uyarılarda bulundu. Şehir merkezinde esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe, maske kurallarını hatırlatan Vali Epcim, virüsle mücadelede birlikte hareket edileceğini, kurallara uyarak, gerekli tedbirleri alarak bunun önüne geçileceğini söyledi.


Vali Epcim, virüsle mücadelede maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının önemine işaret ederek en etkili silahın tedbir olduğuna dikkat çekti.

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