İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayburt'ta Covid- 19 tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda temizlik devam ediyor

Bayburt’ta pandemi süresince sık sık temizlenen cadde ve sokaklarda, temizlik çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor.

Bayburt'ta pandemi süresince sık sık temizlenen cadde ve sokaklarda, temizlik çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor.


Vatandaşların yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere ara sokaklar, iş yerleri önleri, kaldırım gibi ortak kullanım alanları Bayburt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkanarak, dezenfekte edildi. ATM'ler, banklar, dolmuş durakları, çöp kutuları gibi insanların sık temas ettiği yerler titizlikle temizlenerek, hijyenik hale getirildi. Bunun yanı sıra korona virüs vakalarının ciddi azalışta olduğu Bayburt'ta, temizlik çalışmaları ve polis denetimlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği, virüsle mücadelede tedbirlerin sıkı tutulduğu da gözlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.