Bayburt'ta Cumhur İttifakının zafer sevinci

turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu, yüzde 99,9'u açılan sandıklara göre yüzde 52.16 oy alan Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı.

İlk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en çok oy veren Bayburt, ikinci tur seçimlerinde de Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren il oldu. Yüzde 82.54 oy oranı ile Recep Tayyip Erdoğan'a en çok oy veren Bayburt'ta vatandaşlar sokaklara dökülerek kutlamalara başladı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kutlamalar için Cumhuriyet Caddesi'ne akın eden vatandaşlarla görüşerek Cumhur İttifakı'na verdikleri destekten ötürü tebrik etti. Cumhuriyet Caddesi'nde araçlar uzun konvoylar oluştururken Saray Bahçesi Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan vatandaşlar seçim sonuçlarını takip etti.

Meydanı dolduran kalabalığa hitap eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhur İttifakı'na en çok oy kullanan Bayburt'un bugün bir destan yazdığını belirterek, “Bugün burada bir gurur tablosu var. Birliğimizin, dirliğimizin vatan olmanın, aynı bayrak altında mücadele eden nesillerin Türkiye'nin bekası için gereken kararı verdi. ABD başta olmak üzere Avrupa Birliği ve bütün devletler Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın liderlerine karşı akla gelen her türlü çirkinliği yaptılar. Onlar kendilerine uşak aradılar. Ama biz asırlar boyunca dünya medeniyetine yön veren bir milletin evlatları olarak onlara uşak değil, onları uşak yapmak için gerekenleri yaptık. Bugün biz üç hilalle MHP'nin fertleri olarak Cumhur İttifakı çatısı altında birleşerek bu ülkenin menfaatleri, bu ülkenin milli bekası için elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Biz Bayburtlular olarak bir olacağız, beraber olacağız, Bayburt olacağız. Türkiye'nin dört bir tarafından bizi izleyen Bayburtlu hemşehrilerimiz bizlerle gurur duyuyorlar. Biz de sizinle her zaman gurur duyduk gurur duyacağız.” diye konuştu.