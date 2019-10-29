Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Bayburt'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dün yapılan çelenk töreninin ardından bugün Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in makamında tebrikleri kabulüyle devam etti.

Daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tören alanında kutlama programı düzenlendi.

Törene, Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Tören kapsamında Vali Epcim, Garnizon Komutanı Diker ve Başkan Pekmezci halkı selamlayarak bayramlarını tebrik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Epcim, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Daha sonra halk oyunları gösterileri sunuldu ve şiirler okundu. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinden sonra resmigeçitle tören tamamlandı.