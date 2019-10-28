Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Bayburt'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Saray Bahçesi Kent Meydanı'nda çelenk sunma törenine Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Bayburt Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Bayburt Belediyesi tarafından anıta çelenkler sunuldu. Ardından Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program yarın Bayburt Valiliği tebrikat töreninden sonra ilde düzenlenecek olan etkinliklerle devam edecek.