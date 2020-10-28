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Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Bayburt’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.

Bayburt'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümü kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saray Bahçesi Kent Meydanı'nda çelenk sunma törenine Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Hasan Fehmi Tunoğlu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Törende Bayburt Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Bayburt Belediyesi tarafından anıta çelenkler sunuldu. Ardından Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Program tebrikat töreninden sonra ilde düzenlenecek olan etkinliklerle devam edecek.

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