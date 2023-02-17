İhlas Haber Ajansı

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Bayburt'ta depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bayburt’ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bayburt'ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.


Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından hayatını kaybedenler için tüm Türkiye'de olduğu gibi Bayburt'ta da tüm camilerde cuma namazından önce Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.


Kılınan Cuma namazının ardında da şehir genelindeki tüm camilerde depremde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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