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Bayburt'ta depremzedelere iftar programı düzenlendi

Bayburt Valiliğince depremzedelere yönelik iftar yemeği verildi.


Bayburt'ta misafir edilen depremzedeler, Vali Vekili Göksel Yüksel ile birlikte iftarını açtı. Vali Vekili Yüksel, Öğretmenevinde düzenlenen iftar yemeği öncesinde, depremzede vatandaşları masalarında tek tek ziyaret ederek bir süre sohbet etti.


İftar yemeği programı Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ve edilen dualarla başladı. Daha sonra okunan ezan ile birlikte iftar yemeğine başlandı.


Programda Vali Vekili Yüksel'e, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Öğretmenevi Müdürü Adem Karabulut eşlik etti.

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