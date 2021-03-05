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Bayburt'ta ‘Dinamik Denetim Süreci'

Bayburt’ta kontrollü normalleşme dönemi kapsamında denetimler gerçekleşti.

Bayburt'ta kontrollü normalleşme dönemi kapsamında denetimler gerçekleşti.


Bayburt'ta İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği Kontrollü Normalleşme Döneminde "Dinamik Denetim Modeli” genelgesi doğrultusunda denetimler yapıldı.


Ekipler, işletmelere ziyaretler gerçekleştirerek maske, mesafe ve hijyen şartlarına uyulması gerekilen hususları hatırlattı.


Denetim sırasında vatandaşlara rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik uyarılarda bulunan idareciler, maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen normalleşme kurallarına hassasiyetle riayet edilmesini istediler.

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