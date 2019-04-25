Bayburt'ta "Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu"

Dr. Metin Ekici, “Dede Korkut kitabı nüshalarının bulunduğu Almanya ve Vatikan ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çünkü bizim mevcut bildiğimiz yazma nüshalar buralarda olduğu için ancak o ülkelerle birlikte müracaat edersek Dede Korkut kitabının mevcut yazmalarını da inşallah gelecekte 'Dünya Belleği' programına kaydettirmiş olacağız” dedi.

Bayburt Üniversitesi organizasyonunda, Bayburt Valiliğinin katkıları, Türk Dil Kurumu ve UNESCO Türkiye Milli Komitesi iş birliğiyle düzenlenen ve 2 gün sürecek olan "Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu" başladı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye'de Dede Korkut denildiği zaman akla Bayburt'un geldiğini ifade ederek, "Kökü sağlam olmayan ağacın ayakta durması mümkün değildir. Ne mutlu ki bizim köklerimizde işte Dede Korkutl'ar var, Yunus Emre'ler var, Mevlana'lar var. Çok sağlam köklere sahibiz ve mirası nesilden nesle taşıyarak geliyoruz” diye konuştu.

Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy ise, Dede Korkut'un dil olarak hem teşekkül değerinin hem de yazıya geçiriliş döneminin izlerini taşıdığını ifade ederek, “Eser yazıya aktarılış tarih itibarıyla eski Anadolu Türkçesi ve eski Oğuz Türkçesi diye adlandırılan dönemin özelliklerini taşımaktadır." dedi.

Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun da, “Bayburt'ta Dede Korkut'un deyişleri halk arasında hala canlı olarak nesilden nesle aktarılmaktadır. Tabiri caizse Dede Korkut'un soluğu hala bizim insanlarımızın arasında yaşamaktadır, yaşamaya devam edecektir.” İfadelerini kullandı.

“Dünya Belleği” programına kaydettirmiş olacağız”

Dr. Metin Ekici, Dede Korkut geleneği ve kitabının UNESCO programları ve sözleşmeleri çerçevesinde ikinci bir programa daha kaydettirileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"UNESCO çerçevesinde hazırlanmış olan bir 'Dünya Belleği' programı bulunmaktadır. Bu belleğe bugüne kadar 69 dünya eseri, önemli eserler kaydedilmiş durumda. Türkiye'den de bu listeye şu ana kadar 5 eser kaydedilmiş bulunmaktadır. İnşallah Dede Korkut kitabı nüshalarının bulunduğu Almanya ve Vatikan ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çünkü bizim mevcut bildiğimiz yazma nüshalar buralarda olduğu için ancak o ülkelerle birlikte müracaat edersek Dede Korkut kitabının mevcut yazmalarını da inşallah gelecekte “Dünya Belleği” programına kaydettirmiş olacağız. Bu programda bu eserlerin her türlü tehlikeden uzak tutulması ve korunması bakımından son derece önemli olduğu için özellikle milli komisyonumuzda bulunan Dünya Belleği İhtisas Komitesi bu yönde çok ciddi çalışmalar ve çabalar göstermektedir."

Ekici, devlet adamları, sanatçılar, bilim insanları, yerel yöneticiler ve eğitimcilerin hepsine bu mirasın yaşatılması adına ayrı ayrı görevler düştüğüne dikkat çekerek, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm devlet kuruluşlarının Dede Korkut geleneğini yaşatmak için yapılan etkinlikleri desteklemesi, etkinlik yapılması için görevlendirme ve teşviklerde bulunması gerektiğini söyledi.

Programda, 4. Geleneksel Dede Korkut Bilim Kültür Sanat Ödülleri kapsamında Kurum Ödülü UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna, Sanat Ödülü hattat ve ebru sanatçısı Fuat Başar'a, Bilim Ödülü de Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu'na verildi.