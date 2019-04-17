Bayburt'ta Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu düzenlenecek

Bayburt'ta UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası listesinde yer alan ‘Dede Korkut' adına uluslararası bir sempozyum düzenlenecek.

Bayburt Üniversitesi, Bayburt Valiliği, Türk Dil Kurumu ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliği ile Dede Korkut yurdu Bayburt'ta, 25-27 Nisan 2019 tarihleri arasında, düzenlenecek sempozyuma çoğu Dede Korkut sahasında söz sahibi olan Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yurt içinden bilim adamları katılacak.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun konuyla ilgili basın açıklaması yaparak gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dede Korkut'un UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine 2018 yılında dahil edildiğine dikkat çeken Pehlivan, Türkiye'de Dede Korkut denilince Bayburt'un akıllara geldiğini ifade ederek, "Dede Korkut adına ödüller verilmesi ve yine bilimsel paneller, sempozyumlar düzenlenmesi şeklinde Bayburt'ta birtakım faaliyetler bugüne kadar yürütülmüş. Dede Korkut'un UNESCO'ya dahil edilmesiyle birlikte Bayburt olarak bu faaliyetlerin kapsamının ve çeşitliliğinin arttırılması konusunda hemfikir olduk. Başta Bayburt Valiliği, Bayburt Üniversitesi, Bayburt Belediyesi ile ilgili kurum ve kuruluşlarla bu yıldan itibaren ilave ne gibi çalışmalar yapabiliriz konusunda bir komisyon oluşturarak çalışmalarımızı başlattık. Bunun en somut örneğini üniversitemiz bünyesinde Valiliğimizin katkılarıyla ve yine Türk Dil Kurumu ve UNESCO Türkiye Milli Komitesi iş birliğiyle böyle bir sempozyumun yapılmasının uygun olacağı, faydalı olacağı takdir edildi. Biz de bunu destekleme konusunda hiç tereddüt etmedik." dedi.

Sempozyumla ilgili bilgiler de veren Vali Pehlivan, 9'u yurt dışından olmak üzere 39 bilim insanının 49 bildiri sunacağını belirterek, "Bu yılın en somut ve en kapsamlı faaliyetini inşallah birlikte gerçekleştirmiş olacağız ama bununla kalmayacak. Önümüzdeki aylarda, yıl içinde çeşitli faaliyetlerle Dede Korkut'un hem Bayburt hem de ülkemiz, Türk dünyası ve bütün dünya için ne anlam ifade ettiğini anlatmış olacağız. O gün yaşanan hadiseleri, o günkü duyguları, düşünceleri destanlar vasıtasıyla bugünlere taşımış olan Dede Korkut'un inşallah bu çalışmalarla yarınlara taşınmasını da hep birlikte sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Bayburt Dede Korkut Üniversitesi olabilecek”

Bayburt Üniversitesi Rektörü Coşkun ise, Bayburt Üniversitesinin adının ‘Bayburt Dede Korkut Üniversitesi' şeklinde değişmesi adına girişimde bulunduklarını ifade ederek, "Bu kararı YÖK'e gönderdik ve oradan cevap bekliyoruz. Bayburt Üniversitesi inşallah Bayburt Dede Korkut Üniversitesi olabilecek." dedi.